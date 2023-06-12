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Громкое расставание пары ранним утром разбудило жителей барнаульской многоэтажки

По словам автора сообщения, влюбленные выясняли отношения ором

12 июня 2023, 09:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула рассказала о громком расставании пары, которое ее возмутило. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам горожанки, она проснулась в 06:50 утра от криков, раздававшихся с улицы. Через некоторое время все повторилось.

Автор сообщения отметила, что орать матом на всю улицу неприлично, а особенно неприлично делать это в столь раннее время под окнами жилых домов.

Комментарии 3

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Гость

11:03:52 12-06-2023

Такая же фигня и у нас вчера до двух ночи орали и не в первый раз, штрафавали бы на 50 тыс. тишина стояла бы по ночам, а так ори сколько хочешь не кто не накажет, быдло оно хоть пьяное, хоть трезвое о людях не думает совсем.

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Владимир В.

12:02:11 12-06-2023

У нас во дворе двое парней и девушка очень громко выясняли отношения, что разбудили меня в 4:30 примерно.Один парень очень грубо что-то говорил, а второй парень с девушкой обнимались и целовались.Молодость.Я не обиделся на них.Сам когда-то был молодым и глуповатым.Молодость прошла, а многие глупости молодости остались.И ничего не поделааешь.

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Гость

07:34:58 13-06-2023

Может он добровольцем хотел уйти

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