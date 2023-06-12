Громкое расставание пары ранним утром разбудило жителей барнаульской многоэтажки
По словам автора сообщения, влюбленные выясняли отношения ором
12 июня 2023, 09:10, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Жительница Барнаула рассказала о громком расставании пары, которое ее возмутило. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам горожанки, она проснулась в 06:50 утра от криков, раздававшихся с улицы. Через некоторое время все повторилось.
Автор сообщения отметила, что орать матом на всю улицу неприлично, а особенно неприлично делать это в столь раннее время под окнами жилых домов.
11:03:52 12-06-2023
Такая же фигня и у нас вчера до двух ночи орали и не в первый раз, штрафавали бы на 50 тыс. тишина стояла бы по ночам, а так ори сколько хочешь не кто не накажет, быдло оно хоть пьяное, хоть трезвое о людях не думает совсем.
12:02:11 12-06-2023
У нас во дворе двое парней и девушка очень громко выясняли отношения, что разбудили меня в 4:30 примерно.Один парень очень грубо что-то говорил, а второй парень с девушкой обнимались и целовались.Молодость.Я не обиделся на них.Сам когда-то был молодым и глуповатым.Молодость прошла, а многие глупости молодости остались.И ничего не поделааешь.
07:34:58 13-06-2023
Может он добровольцем хотел уйти