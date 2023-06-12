Громкое расставание пары ранним утром разбудило жителей барнаульской многоэтажки

По словам автора сообщения, влюбленные выясняли отношения ором

12 июня 2023, 09:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула рассказала о громком расставании пары, которое ее возмутило. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам горожанки, она проснулась в 06:50 утра от криков, раздававшихся с улицы. Через некоторое время все повторилось.

Автор сообщения отметила, что орать матом на всю улицу неприлично, а особенно неприлично делать это в столь раннее время под окнами жилых домов.