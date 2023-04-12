Губернатор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днём космонавтики

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей с Днём космонавтики, который отмечают 12 апреля. Текст поздравления опубликован в телеграм-канале правительства региона.

"На протяжении всей истории звёздное небо манит человечество своими тайнами. 12 апреля 1961 года многовековая мечта землян осуществилась. Первым человеком в космосе стал Юрий Гагарин. Спустя десятилетия Россия, сохраняя статус ведущей державы в отрасли, продолжает совершать новые открытия во Вселенной.



Жители Алтайского края гордятся тем, что наши уроженцы оставили заметный след в истории становления отечественной космонавтики. Регион и сегодня вносит вклад в развитие технологий и сохранение памяти о первооткрывателях космоса. В Косихинском районе гостей и жителей края принимает Алтайский государственный мемориальный музей имени второго космонавта планеты Германа Титова. В Змеиногорском районе действует Алтайский оптико-лазерный центр, где ведутся научные исследования и системный контроль околоземного пространства. Защиту страны от ракетных угроз круглосуточно обеспечивают дислоцированные на территории региона части Космических войск Воздушно-космических сил России.



Уверены, что среди тех, кто напишет новые страницы космической летописи, будут имена наших земляков.



Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и успехов!" – говорится в поздравлении.