Heineken нашел покупателя на бизнес в России

После потери российского рынка в 2022 году мировые продажи компании в натуральном выражении снизились всего на 3%

19 апреля 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Голландский пивоваренный концерн Heineken нашел покупателя на свой бизнес в России. Об этом компания сообщила в своем квартальном отчете.

В документе раскрывается информация о том, кто претендует на покупку активов, но сообщается, что сделка уже подготовлена и сейчас ожидает одобрения со стороны российских властей.

В отчете также указано, что после потери российского рынка в 2022 году мировые продажи компании в натуральном выражении снизились всего на 3%.

Напомним, что о своем уходе с рынка концерн заявил еще год назад, в марте 2022 года. Он пообещал приостановить экспорт пива в страну и все инвестиции.