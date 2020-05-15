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Комментарии в эфире
транспортная развязка------- какая какая развязка? укажи ее координаты
Барнаульцы взбунтовались против строительства высотки на месте бывшего кинотеатра "Искра"
5 часов назад
Гость, рукалицо, ты в кино такое видел? Почитай что такое штрафной батальон и кто там мог служить.
Криминальный авторитет с Алтая по прозвищу Саша Узбек погиб на СВО
3 часа назад
Гость, в Беларусии износ 28-30 у нас 70-75 процентов износа кто виноват в чем причина? А причина во власти которая все это контролирует КОРУПЦИЯ!
Алтайская прокуратура начала проверку после жалоб на высокие тарифы ЖКХ
2 часа назад
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Здоровье
Экология
Авто
Происшествия
Бизнес
Спорт
Наука
Туризм
Образование
Культура
Тесты и игры
Погода в Барнауле
Алтай
Барнаул
Бийск
Рубцовск
Инфографика
Фоторепортажи
Спецпроекты
Один на один
Народный знак качества
Комментарии в эфире