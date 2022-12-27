Индекс елки. Во сколько обойдется новогодняя красавица для встречи 2023 года?

Amic.ru посчитал, сколько придется отдать за украшенную елку на Новый год

27 декабря 2022, 07:01, Антон Дегтярев

Новогодняя елка/ Фото: amic.ru

До Нового осталось несколько дней. Елочные базары вовсю распродают главный символ зимнего праздника, а новогодние игрушки и гирлянды можно купить даже в зоомагазинах, были бы деньги и желание. Редакция amic.ru посчитала, во сколько обойдется в декабре купить и нарядить елку для встречи 2023 года.

Сколько стоит елка?

Цены на живую лесную елочку на базарах Барнаула начинаются от тысячи рублей. Но это такие елочки, на которые без слез не взглянешь. Как уже писал amic.ru, покрасивее и пушистее стоят дороже — от двух тысяч рублей. Самые популярные — верхушки пихты — стоят от четырех до пяти тысяч рублей.

Разбег цен на искусственные елки достаточно большой. Зависит от материала, способа изготовления и размера. Так, в гипермаркете «Лента» елочку от полутора метров можно приобрести от двух тысяч до 24 тысяч рублей, в «Новэксе» за 180 сантиметровую елку придется отдать две тысячи рублей. В «Детском мире» 180 сантиметровая елка по скидке обойдется в те же две тысячи рублей, а самая дорогая — в 35,5 тысячи рублей.

Большой выбор в «Галамаркете» — там елка высотой 140 сантиметров стоит 1,6 тысячи рублей, ель 170 сантиметров можно приобрести за 2,5 тысячи рублей, ель высотой в 270 см — до 11,9 тысячи рублей.

В «Ашане» искусственные елки от 1,1 тысячи до 18 тысячи рублей.

Сколько стоят игрушки и звезда?

В магазинах эконом-сегмента набор новогодних шариков можно приобрести от 68 рублей.

Новогодние игрушки/ Фото: amic.ru В некоторых магазинах есть возможность покупать по одной новогодней игрушке. Но цены разные: 22, 45, 130 и дальше рублей — в зависимости от вкуса и финансовых возможностей. Звезда на макушку ели обойдется от 85 рублей. Цены на гирлянды начинаются в среднем от 150 рублей. Есть и изысканные варианты за 1,5 — три тысячи рублей. Новогоднюю мишуру можно приобрести в среднем за 60 — 70 рублей. Дождик — от 49 рублей.

Мишура в магазине/ Фото: amic.ru



Так во сколько обойдется нарядная елка?

В среднем на то, чтобы при обрести и украсить новогоднюю елку, потребуется от 2,5-3 тысяч рублей.

Считаем: в среднем сама ель стоит две тысячи рублей. К ней можно купить три набора игрушек, которые вместе будут стоить примерно 400 рублей. За звезду на макушку нужно заплатить примерно 80 рублей, за гирлянду — 120 рублей, за новогоднюю мишуру — 60 рублей. За такой набор нужно будет отдать 2660 рублей.