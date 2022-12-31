Если случилось ЧП. Куда звонить барнаульцам в экстренных случаях?

Все важные номера телефонов собрали для вас в одной инфографике

31 декабря 2022, 08:32, ИА Амител

Впереди долгожданные каникулы, но, как показывает практика, без происшествий и нештатных ситуаций они не обходятся. Человека в таких случаях, зачастую, охватывает паника и он просто не знает куда звонить и бежать. Напомним, что теперь вызвать экстренные службы (пожарные, полиция, скорая медицинская помощь, спасатели) можно по единому номеру 112. Связаться с экстренными службами получится и по их отдельным номерам. С остальными службами, в которые можно обратиться по таким житейским вопросам, как вывоз мусора или уборка снега с улиц, чуть сложнее: номера длиннее и их много. Чтобы они были у вас под рукой, мы собрали их все в одной инфографике.

Для увеличения картинки нажмите на нее.