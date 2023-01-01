Пенсии, пособия и водка. Что изменится в жизни россиян с 1 января 2023 года?

Как это происходит каждый год, с 1 января власти проиндексируют минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум.

Так, МРОТ в России с начала 2023 года увеличится на 6,3% и составит 16 242 рубля.

По данным профильных ведомств, благодаря индексации у почти 3,5 млн бюджетников увеличится зарплата.

Прожиточный минимум по стране в 2023 году составит 14 375 рублей. Впрочем, в каждом регионе цифра своя. Например, в Алтайском крае прожиточный минимум составит 12 794 рубля — на 400 рублей больше, чем в 2022-м.

Повышение пенсий

Кроме того, с 1 января увеличатся и пенсии у неработающих пенсионеров. Это тоже плановая индексация, которую проводят ежегодно. В этот раз размер пенсий увеличат на 4,8%.

По данным «Известий», средний размер пенсии по стране составит 21 862 рубля. Минимально возможная пенсия при этом будет на уровне чуть выше 12 тысяч рублей.