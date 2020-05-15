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Комментарии в эфире
Очень жаль. Мои соболезнования. Вечная память. С глубочайшим уважением Сергей Писарев
Умер известный алтайский журналист и радиоведущий Сергей Зубчук
2 часа назад
Какой позор единоросам, вам ещё не надоело тянуть за уши таких марионеток? Сколько можно уже издеваться над людьми? Где умные и ответственные люди в вашем строю, руководители высшего звена с профильными образованиями? Прекратите тащить во власть надутых кукол и безграмотных спортсменов. Вы что не видите, что вы сами уничтожаете край, или вашим детям и внукам здесь не жить? Читаешь и волосы дыбом,как можно допускать до депутатства таких людей, это просто ужас и позор, честное слово. 100 рублей и шуба!
"Я не 100 рублей, чтобы всем нравиться". Интервью с самой яркой девушкой в алтайской политике
12 часов назад
Да это не Людмила Авдюхина - это же барнаульский Джордан Бэлфорд в юбке. Ей нужно сценарий написать своих похождений и продать в Голливуд. Можно еще больше заработать
Более 30 пострадавших. В полиции сообщили новые данные о пропаже денег в "Жилфонде"
2 часа назад
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Что известно о смерти итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды
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21 минуту назад
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час назад
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час назад
Умер известный алтайский журналист и радиоведущий Сергей Зубчук
2 часа назад
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2 часа назад
Более 30 пострадавших. В полиции сообщили новые данные о пропаже денег в "Жилфонде"
2 часа назад
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5 часов назад
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Здоровье
Экология
Авто
Происшествия
Бизнес
Спорт
Наука
Туризм
Образование
Культура
Тесты и игры
Погода в Барнауле
Алтай
Барнаул
Бийск
Рубцовск
Инфографика
Фоторепортажи
Спецпроекты
Один на один
Народный знак качества
Комментарии в эфире