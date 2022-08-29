Успеть за 15 минут. БГЭС разработала график загруженности офисов

Барнаульская горэлектросеть разработала график загруженности своих офисов. Зная его, горожане смогут получать услуги компании без очередей или с минимальным временем ожидания — не более 10-15 минут. Если в ваши планы не входит просиживание в очереди, визит в БГЭС лучше всего планировать в период с 8 до 10 часов. В часы пик (с 11:30 до 13:30) время ожидания может затянуться от 30 до 60 минут. Кстати, где точно не бывает очередей, так это в Личном кабинете БГЭС. Получить услуги в нём можно круглосуточно и в любой день недели. Подробности в нашей инфографике.