Бюджет Алтайского края на 2022 год. Инфографика

В главном финансовом документе региона – бюджете на 2022 год – рост отмечается по всем направлениям. Доходы запланированы на уровне 141 млрд рублей (+13,9% к 2021 году). Расходы вырастут на 16,6% и составят 151,27 млрд рублей. Это позволит увеличить зарплаты бюджетников на рекордную сумму, построить больше дорог и приблизиться к решению проблемы ветхого жилья. Самое важное, что нужно знать о бюджете Алтайского края на 2022 год, – в инфографике amic.ru.