Что взять с собой на шашлыки? Инфографика

Редко можно встретить человека, который не любит выбираться на природу. Отдых на свежем воздухе, активные игры, ароматный шашлык на шпажках - вот лишь малый список дел, которыми можно заняться на пикнике. Чтобы ничего не забыть, Amic.ru подготовил список вещей, которые пригодятся для выезда на природу.

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