Где и как Барнаул отпразднует Масленицу: инфографика

Масленица - один из самых старых праздников в нашей истории. Сегодня празднование окончания зимы и начала весны - это еще и возвращение к старым добрым традициям. Не случайно в этом году главные празднества пройдут в исторической части Барнаула, на пешеходной улице Мало-Тобольской. Именно здесь много лет назад барнаульцы широко и со всей душой праздновали Масленицу. Веселые забавы, смотрины женихов и невест, угощения и состязания. В мире смартфонов и быстрых машин так важно помнить традиции. Отреставрированная пешеходная часть одной из самых старых улиц отлично подходит для народных гуляний: широкая, красивая, безопасная. Все на Масленицу!

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Данная инфографика была впервые опубликована на Amic.ru 15 февраля 2018 года