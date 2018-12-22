Где покататься на лыжах в Барнауле и сколько это стоит: инфографика

Зима полностью вступила в свои права, а значит, пора в полную силу отдаваться зимним развлечениям. Специально для всех, кого не пугают зимние морозы, кто чувствует себя настоящим сибиряком и у кого горячая кровь, Amic.ru публикует инфографику, которая расскажет о лыжных базах Барнаула, а также о том, сколько будет стоить взять лыжи напрокат.

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