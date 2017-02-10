Где в Барнауле покататься на коньках и лыжах? Инфографика

В последний месяц зимы нужно как следует запастись веселыми впечатлениями. А если вы еще ни разу не выбрались на лыжню, то самое время наверстать упущенное. Проведите выходные на свежем воздухе. Например, на катке и на лыжне. Кстати, 11 февраля в Барнауле состоится лыжная гонка на призы газеты "Алтайская правда", а 12 февраля - "Лыжня России". Если же вы не любите массовые мероприятия, то вполне можете насладиться лесной прогулкой на базе или на катке недалеко от дома. А наша инфографика вам подскажет точный адрес.

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Напомним, этой зимой в Барнауле работают 20 катков. Стоимость проката колеблется от 100 до 160 рублей за час. Если вы придете покататься на своих коньках, на некоторых катках это можно сделать абсолютно бесплатно, на других придется заплатить за вход от 50 до 100 рублей.

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Минимальная стоимость проката пластиковых лыж стартует от 100 рублей за час, на горных можно покататься за 200 рублей. Также в прокат можно взять снегокаты, ледянки, "бублики".

впервые опубликовано 16.12.2016