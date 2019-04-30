Как в Барнауле три года строили дворы и общественные территории: инфографика

Фото: Алексей Беленев

Барнаул третий год участвует в реализации национального проекта "Комфортная городская среда". Это предусматривает ремонт в краевой столице дворов и общественных территорий. Подготовили для вас инфографику о том, что было сделано в Барнауле за два последних года. Не забываем нажать на картинку, чтобы она стала больше и было удобнее ее рассматривать.