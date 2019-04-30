Как в Барнауле три года строили дворы и общественные территории: инфографика
Все, что хотели знать о программе "Комфортная городская среда", но стеснялись спросить
30 апреля 2019, 07:19, Вячеслав Кондаков
Фото: Алексей Беленев
Барнаул третий год участвует в реализации национального проекта "Комфортная городская среда". Это предусматривает ремонт в краевой столице дворов и общественных территорий. Подготовили для вас инфографику о том, что было сделано в Барнауле за два последних года. Не забываем нажать на картинку, чтобы она стала больше и было удобнее ее рассматривать.
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