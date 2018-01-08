Как в Барнауле в 2018-м дороги будут ремонтировать: инфографика

В 2018 году на реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги" на территории Барнаульской агломерации, в состав которой помимо Барнаула включен и Новоалтайск, будет выделено 1,7 миллиарда рублей. Причем 765 миллионов из федерального бюджета, еще 775 миллионов выделят региональные власти. В рамках проекта будет отремонтировано 38 км региональных дорог. В Новоалтайске запланирован ремонт восьми городских улиц. В столице края отремонтируют 42 улицы, это более 70 км. На работы в столице региона будет направлено 999,5 миллионов рублей, 637,5 – из федерального бюджета, 246,8 – из краевого, 115,2 – из городского.

К концу 2019 года власти рассчитывают увеличить протяженность автомобильных дорог Барнаульской агломерации, приведенных в нормативное состояние, с 658 до 837 километров. За 2018 год - на 118 километров, или 9,7%, за 2019 год - на 62 километра, или 6,3%. К слову, общая протяженность дорог в агломерации составляет 1217 километров.

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Прочее Дороги, которые отремонтируют в Барнауле в 2018 году. Карта

По планам городских властей Барнаул в следующем году снова превратится в большую стройку. Однако власти надеются, что благодаря проведенной в 2017 году работе придется меньше потратить времени на ямочный ремонт.

Подрядчики выйдут на дороги уже весной, с наступлением тепла. Прежде всего, это улицы Попова, Юрина (от Матросова до Попова), Панфиловцев (от Павловского тракта до Энтузиастов), Новосибирская, Тимуровская, 40 лет Октября, проспект Ленина (от Северо-Западной до Космонавтов), проспекты Социалистический, Комсомольский, Южный тракт и другие. Также продолжится строительство дорог на улицах Взлетная (от Сергея Ускова до Солнечной Поляны), Сергея Ускова (от Взлетной до Балтийской), Балтийская (от Попова до Энергетиков). Для повышения безопасности движения в 2018 году в столице Алтайского края установят восемь новых светофоров, 16 камер фотовидеофиксации и 740 метров дорожных ограждений.

А что дальше?

Краевые и городские власти уже составляют программу на 2019 год в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Это будут капиталоемкие работы. Речь идет о реконструкции, строительстве и ремонте 17 улиц Барнаула. Например, улицы Попова от Власихинской до Трактовой.

В 2019-2020 гг. планируют построить дорогу от Солнечной Поляны до Энтузиастов, отремонтировать улицу Коммунаров. Кроме того, наконец-то, возможно, будет построен надземный пешеходный переход в районе ТРЦ "Европа", где происходит много ДТП. Будет продолжена установка светофорных объектов, камер фотовидеофиксации. Всего на эти работы планируют потратить 1,6 миллиарда рублей.

Предполагается реконструкция пяти дорог регионального значения. В частности, капитальный ремонт с расширением до четырех полос объездной дороги в обход Барнаула (шоссе Ленточный бор). Также краевые власти обсуждают идею организовать в районе бывшего ресторана "Арарат" кольцевое движение. Наряду с мероприятиями, связанными с реализацией проекта "Безопасные и качественные дороги", в Барнауле будет продолжено строительство транспортного кольца на пересечении улиц Малахова и Власихинская. Оно ведется за счет привлечения внебюджетных средств компании "Первый", гипермаркета "Ашан" и средств городского бюджета. При этом большая часть работ была сделана уже в 2017 году: построено транспортное кольцо, перенесены трамвайные пути и коммуникации, обустроены ливневые канализации и уложено дорожное покрытие. На эти работы было потрачено около 130 миллионов рублей. В ближайшие два года барнаульским дорожникам предстоит уложить последний слой асфальта, провести освещение и нанести разметку. На это потребуется еще около 64 миллионов рублей.

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