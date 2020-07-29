Какие дворы и общественные пространства отремонтируют в Барнауле. Инфографика

В Барнауле продолжают приводить в порядок дворы и общественные территории. Этим летом за 270 миллионов рублей городские власти благоустроят часть парка "Изумрудный", зеленую зону на пересечении улицы Взлетной и Сергея Ускова, а также 81 двор. Что еще будет сделано и какие территории благоустроили в прошлые годы – смотрите в нашей инфографике. Чтобы она стала больше, не забываем нажимать на картинку.



