Какие новые слова появились в 2017 году. Инфографика

День рождения слова "вертолет" отмечают 8 февраля. В этот день в 1929 году в нашем языке появилось новое слово. Так авиаконструктор Николай Ильич Камов назвал свое изобретение – первый советский вертолёт Каскр-1 "Красный инженер".

Какие новые слова появились в русском языке в 2017-м, а также какие слова, пришедшие к нам в "нулевых", практически исчезли из нашего лексикона, смотрите в инфографике Amic.ru.

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