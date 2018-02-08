Какие новые слова появились в 2017 году. Инфографика
Хайп, covfefe, спиннер: какие новые слова появились в русском языке в 2017 году, смотрите в инфографике Amic.ru
8 февраля 2018, 12:52
День рождения слова "вертолет" отмечают 8 февраля. В этот день в 1929 году в нашем языке появилось новое слово. Так авиаконструктор Николай Ильич Камов назвал свое изобретение – первый советский вертолёт Каскр-1 "Красный инженер".
Какие новые слова появились в русском языке в 2017-м, а также какие слова, пришедшие к нам в "нулевых", практически исчезли из нашего лексикона, смотрите в инфографике Amic.ru.
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