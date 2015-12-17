Конференция Владимира Путина в часах, вопросах и журналистах. Инфографика
Длительность прошлых 10 больших пресс-конференций Владимира Путина в инфографике ИА "Амител".
17 декабря 2015, 07:00
Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в четверг, 17 декабря. Событие важно как в политическом, так и в социально-экономическом плане. Неизвестно, сколько продлится конференция в этом году, но на нее было аккредитовано всего 512 журналистов. Почему всего? Это видно на инфографике, подготовленной ИА "Амител".
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