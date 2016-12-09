Крыло, голень, грудка: что готовить из разных частей индейки. Инфографика

Голень, грудка, крыло, сердце индейки отличаются по калорийности, составу белков, жиров и углеводов. Чтобы не придумывать велосипед, смотрите в инфографике amic.ru, что лучше всего готовить из разных частей тушки.

Чем полезно мясо индейки и почему его рекомендуют детям и спортсменам читайте в проекте "Больше чем курица"

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Приобрести свежее и качественное мясо индейки в Барнауле можно в фирменных магазинах "Мясная лавка" ("Барнаульский пищевик"):

Змеиногорский тракт, 104м/5

Красноармейский, 64

Попова, 76

Пионеров, 10

Молодежная, 56

Павловский тракт, 142Б

Трактовая, 88 Б

Панфиловцев, 22Б

Юрина, 299а