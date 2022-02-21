Медальный рекорд при дефиците золота. Как Россия выступила на зимней Олимпиаде-2022

Накануне, 20 февраля, в Пекине завершились XXIV зимние Олимпийские игры. Сборная России по общему числу медалей — 32 — заняла второе место вслед за норвежцами. А вот количеству золотых наград россияне стали только девятыми. Тем не менее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков уже признал успешным выступление отечественных спортсменов: ведь план на Игры составлял 30 медалей.

В последний день соревнований россияне взяли одну награду — серебро в мужском хоккее. Золото досталось финнам, одержавшим победу со счётом 2:1. Лыжница Татьяна Сорина стала пятой на 30 км, до бронзы ей не хватило всего четыре секунды. Наталья Непряева, имевшая все шансы на медаль, сошла в начале гонки из-за плохого самочувствия.

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В итоге россияне сумели завоевать медали в 10 из 15 видов спорта (кроме бобслея, скелетона, двоеборья, горных лыж и кёрлинга). По количеству серебра отечественные спортсмены стали первыми, а по бронзе разделили строчку с Канадой (по 14 медалей). Кстати, на прошедшей Олимпиаде россияне чаще других останавливались в шаге от пьедестала почёта — на четвёртом месте. Таких «деревянных» медалей за все дни Игр набралось 13 штук.

Всего по итогам зимней Олимпиады в Пекине золотые медали завоевали представители 23 государств, награды более низкого достоинства — ещё шести. Из стран бывшего СССР медали взяли Латвия, Эстония (по одной бронзе), Украина (серебро) и Белоруссия (два серебра).