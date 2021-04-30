На каком расстоянии видно пешеходов и автомобили. Инфографика

Количество подушек безопасности, система помощи водителю на дороге и звёздность вашего авто в краш-тесте – это всё, конечно, важно. Но не имеет большого значения, если у вас плохое зрение или что-то ограничивает видимость: например, солнце или сумерки. О том, почему важно видеть дорогу чётко, как понять, что глаза передают картинку на 100% и чем вам помогут специальные автомобильные очки, смотрите в нашей партнёрской инфографике с оптикой "Евростиль".