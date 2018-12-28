Новое правительство Алтайского края в инфографике Amic.ru с обновлением

Через полтора месяца после выборов новый губернатор Алтайского края Виктор Томенко наконец сделал долгожданное объявление: назвал имена почти всех членов структурно обновленного правительства. Есть здесь и новенькие, и "старенькие". Портал Amic.ru собрал всё в инфографику. Отметим, что вице-премьеры курируют именно те министерства и управления, которые графически расположены под ними. Впервые мы опубликовали эту инфографику 24 октября, затем 29-го. После было ещё несколько назначений, мы их добавили и снова публикуем. И это не последнее обновление, ведь пока остаются вакантными две вице-премьерские должности, несколько мест министров, начальников управлений и инспекций. Однако два вице-премьерских кресла, очевидно, уйдут в новый год пустыми.

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