От мобильных пунктов до обязательной прививки: история вакцинации от ковида на Алтае

С начала 2021 года жители Алтайского края могли вакцинироваться от коронавируса. Но пойти и сделать прививку, которая поможет избежать тяжёлых последствий болезни, решалось совсем небольшое количество людей. Это можно понять из опроса, который мы провели на улице в конце января, это подтверждала и статистика.

Как росла статистика вакцинированных в третью волну и сколько осталось до коллективного иммунитета (когда привьётся 60% населения края – 1,3 млн человек), смотрите в нашей инфографике.