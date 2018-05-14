Отключение горячей воды в Барнауле в 2018 году: инфографика

В Барнауле с 14 мая отключили горячую воду для горожан, которых обслуживает ТЭЦ-3. Вернется горячая вода в дома горожан только 6 июня. А с 18 июня по 11 июля страдать без горячей воды придется жителям Барнаула, которых обслуживает ТЭЦ-2. Чтобы жители нашего города точно знали, какая ТЭЦ обслуживает их дом, редакция ИА "Амител" подготовила инфографику с графиком отключения горячей воды.

Обращаем внимание, что на карте отмечены потребители ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

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В контур ТЭЦ-3 попадают:

Индустриальный район - в границах улиц Трактовая, Павловский тракт, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская, поселки Новосиликатный и Спутник;

Ленинский район - в границах улиц Антона Петрова, Солнечная Поляна, Юрина, Георгия Исакова, Малахова, 2-я Северо-Западная и Советской Армии;

Железнодорожный район – улица Георгия Исакова в границах ул. 2-я Северо-Западная - А.Петрова до ул. Северо-Западной;

В центральной части города - улицы Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, проспекты Строителей и Социалистический, а также в периметре улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Партизанская, Ленина, Димитрова.

Контур ТЭЦ-2:

Дома в границах улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов;

проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная;

Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный;

проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова;

В центральной части Барнаула горячей воды не будет на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежной. Также будет ограничено горячее водоснабжение зданий в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и пер. Трудовой.