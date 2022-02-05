Расписание трансляций зимней Олимпиады —2022 в Пекине. Инфографика

На этой неделе в Китае стартовали зимние Олимпийские игры. Более четырёх тысяч спортсменов из 95 стран разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта.

Сборная России планирует завоевать около 30 наград и побороться за первую тройку общемедального зачета. Главные надежды болельщиков связаны с фигурным катанием, лыжными гонками, биатлоном, сноубордом, фристайлом, конькобежным спортом и хоккеем.

У Барнаула разница по времени с Пекином составляет всего час, поэтому следить за большинством соревнований будет очень удобно — никаких «ночных посиделок» на этот раз не ожидается. Amic.ru подготовил подробное расписание на первые дни Олимпиады, а также полный календарь зимних Игр.