Соберем детей в школу: как сделать праздником 1 сентября для каждого малыша

Акция "Соберем детей в школу!" продолжается в Барнауле. К участию приглашают всех неравнодушных горожан. Напомним, помощь в рамках этой акции оказывается детям из семей, попавших в сложную экономическую ситуацию.

Как сообщили в администрации Барнаула, по данным на 21.08.2017, различные виды помощи при подготовке к школе получили 486 семей, в которых воспитываются 645 детей школьного возраста. В том числе: 118 многодетных семей, 90 неполных семей, 156 семей с детьми-инвалидами, 28 опекунских семей, 50 семей, оказавшихся в социально опасном положении, и 30 малообеспеченных семей.

В пунктах приема и выдачи благотворительной помощи принимают канцелярию, ранцы, одежду, книги. Вещи могут быть как новые, так и бывшие в употреблении, но чистые и целые. Подробнее о том, как можно помочь таким семьям и куда нести помощь, смотрите в нашей инфографике. Пусть 1 сентября станет праздником для каждого ребенка!

Чтобы увеличить картинку, нажмите на нее.

Напоминаем, вещи, школьные принадлежности можно приносить с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 13.48) по адресам:

Индустриальный район - ул. 50 лет СССР, 15, тел. 8-(385-2)-47-52-95;

Железнодорожный район - ул. Телефонная, 50а, тел. 8-(385-2)-55-70-93;

Ленинский район - ул. Малахова, 55, тел. 8-(385-2)-49-12-88;

Октябрьский район - ул. Э. Алексеевой, 34-а, тел. 8-(385-2)-34-00-73;

Центральный район - Змеиногорский тракт, 110а, тел. 8-(385-2)-68-88-30.

В филиалах КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Барнаула" по районам города работают пункты приема благотворительной помощи.