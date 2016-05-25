Советы профессионала: как правильно мыть окна. Инфографика

По статистике на мытье окна уходит около 10-15 минут. Согласитесь, совсем немного, а результат – чистые окна, защищающие вас от шума улиц, дополняющие продуманный интерьер и хранящие тепло дома. Но многие из нас допускают ошибки при уходе за окнами, которые чреваты потерей внешнего вида окна, порчей материалов и другими неприятностями. О том, как продлить службу пластиковых окон и сохранить их внешний вид, нам рассказали специалисты компании "АЛЬКОН". Подробнее смотрите в инфографике amic.ru.



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