Страшнейшие болезни Средневековья, которые держат людей в ужасе в наши дни

Чума, холера, тиф, проказа. Признайтесь, содрогнулись при виде этих слов? Мы тоже. Хотя сейчас многие из этих болезней прошлого успешно лечатся, они до сих пор вызывают тревогу. Все потому, что недуги Средневековья уносили миллионы жизней. И умирали наши предки порой долгой и мучительной смертью. А вот некоторые болезни были в моде (да-да) и ими даже мечтали заразиться (нет, вы не ослышались).

Какие из жутких хворей Средних веков дошли до наших дней, какие из них лечатся простой водой, а от каких до сих пор не могут найти лекарство – в инфографике amic.ru.

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