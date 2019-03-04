Тепловой температурный режим для юга и севера Рубцовска в инфографике
В Сибирской генерирующей компании рассказали, чем различаются тепловые режимы в разных частях города
5 марта 2019, 02:48
Сибирская генерирующая компания приступила к работе на тепловых сетях проблемного Рубцовска в 2016 году. Сейчас город отапливается от Южной тепловой станции, на которую были переведены потребители устаревшей котельной. Показываем, где и как разделены два тепловых контура города в инфографике.
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