Зачем бизнесу нужна корпоративная связь? Инфографика

Мобильный оператор Tele2 работает в России с 2003 года и обслуживает 38,9 миллиона абонентов в 65 регионах России. В Алтайский край оператор зашел в сентябре 2015 года.



Соотношение цены и качества услуг Tele2 за год успели оценить не только частные абоненты, но и алтайский бизнес. Универсальная программа Tele2 позволяет удовлетворить потребности в услугах мобильной связи как небольших компаний, так и корпораций. Корпоративное обслуживание в Tele2 выгодно бизнесу: оно позволяет сократить расходы на мобильную связь для сотрудников, а также сделать более удобным управление важными бизнес-процессами.

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