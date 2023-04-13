Истребитель Су-27 сопроводил немецкий самолёт у госграницы

12 апреля над акваторией Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель

13 апреля 2023, 08:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российский истребитель Су-27 сопроводил немецкий патрульный самолёт над Балтийским морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно заявлению ведомства, 12 апреля над акваторией Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии", – заявляют в ведомстве.

Немецкий самолёт развернулся перед пересечением российской границы. После этого российский истребитель вернулся на аэродром базирования.