Из украинского плена вернули 106 российских военных
Самолетами военно-транспортной авиации освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации
10 апреля 2023, 20:34, ИА Амител
Фото: amic.ru
Из украинского плена удалось освободить 106 российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Отмечается, что российским военнослужащим грозила смертельная опасность. Самолетами военно-транспортной авиации освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации.
Напомним, что последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 7 марта. Тогда Министерство обороны России сообщило об освобождении 90 военнослужащих.
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