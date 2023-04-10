Из украинского плена вернули 106 российских военных

Самолетами военно-транспортной авиации освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации

10 апреля 2023, 20:34, ИА Амител

Фото: amic.ru

Из украинского плена удалось освободить 106 российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Отмечается, что российским военнослужащим грозила смертельная опасность. Самолетами военно-транспортной авиации освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации.

Напомним, что последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 7 марта. Тогда Министерство обороны России сообщило об освобождении 90 военнослужащих.