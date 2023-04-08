Кадыров заявил, что контрнаступление ВСУ российским военным пойдёт только на пользу

Как отметил глава Чечни, он только за такой шаг со стороны Украины

08 апреля 2023, 19:38, ИА Амител

Фото: t.me/RKadyrov_95

Анонсированное контрнаступление ВСУ сыграет на руку российским военным, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

"Столько пустых обсуждений вокруг темы контрнаступления нацистских формирований Украины. Не понимаю, что все так переживают? Лично я только за, если они такое сделают. Для удачного контрнаступления им нужны большие ресурсы, неизбежны потери нападающих. В то же время наши позиции выгодные, укреплённые. Тактика боёв отшлифована, приёмы и манёвры противника угадываемы. Оборонная позиция наших войск позволит использовать меньше ресурсов", – написал чеченский лидер.

Он добавил, что, контрнаступление "украинских сатанистов и натовских наёмников нам будет на руку по всем пунктам". Он также в этом увидел возможность получить трофеи, образцы иностранной техники и "толпы пленных".

"Сегодня в России сложилась отличная обстановка. Есть консолидация общества, которой ранее у нас не было и которой ни одна другая страна не сможет похвастаться. Позиция нашего президента поддерживается рекордным числом граждан. Везде одни плюсы. Так что если натовцы и украинские нацисты захотят контратаковать в каком-либо направлении, убедительно прошу их захватить побольше образцов новенького оружия, чтобы пополнить наши коллекции трофейного вооружения", – заключил Кадыров.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские военные при планировании СВО учтут заявление о контрнаступлении ВСУ.