Кадыров поручил разобраться в деле о драке с участием чеченского спортсмена

Молодые люди общались, после чего Чурчаев внезапно ударил своего противника

02 сентября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутат Государственной Думы Адам Делимханов берет под личный контроль дело о драке с участием чеченского спортсмена Шовхала Чурчаева в столичном ТРЦ "Ривьера" по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат.

Напомним, что конфликт в ТРЦ произошел между бойцами поп-ММА Шовхалом Чурчаевым и Мохаммадом Хейбати. Молодые люди общались, после чего Чурчаев внезапно ударил своего противника. Это не остановило блогера – он достал пистолет и стал угрожать Мохаммаду и кричать, что тот должен встать на колени.

Делимханов рассказал, что находится в контакте по этой ситуации с мэром Москвы Сергеем Собяниным и правоохранительными органами. Такие действия осуждаются Кадыровым и чеченским народом, отметил он.

"Рамзан Ахматович всегда призывает всех чеченцев, находящихся за пределами республики, быть образцом во всем. Поведение отдельных личностей, которое идет вразрез с нашей религией и традициями, будет пресекаться, по отношению к зачинщикам будут приниматься самые жесткие меры в соответствии с законом и нашими обычаями", – подчеркнул Делимханов.

По мнению депутата, чеченец должен в любой ситуации оставаться сдержанным и достойным человеком.