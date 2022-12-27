Как безопасно пользоваться газом в новогодние праздники: памятка

Алтайские газовики напомнили об основных правилах при эксплуатации газовых приборов

27 декабря 2022, 10:12, ИА Амител

Фото: freepik.com

Впереди новогодняя ночь и длинные выходные, а значит и долгие вечера у плиты. А потому не лишним будет напомнить о правилах безопасного пользования газом. Тем более, что в период отопительного сезона нужно быть особенно осторожными. Важные рекомендации дали в ООО «Газпром газораспределение Барнаул».

У меня газовая плита. Что я должен знать?

Основные правила пользования газовыми плитами:

Включайте плиту последовательно: сначала зажигайте спичку, потом включайте газ. Не разрешайте детям пользоваться газовыми приборами (или не оставляйте их в этот момент без присмотра). Не включайте газ в состоянии алкогольного опьянения. Во время использования газовой плиты открывайте форточку. Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра. Следите за наличием тяги в дымовых или вентиляционных каналах. Не используйте газовую плиту для обогрева помещения, не сушите над ней одежду.

Следите за тем, чтобы пламя было синим и не выходило за пределы дна посуды. При этом сама посуда должна быть сухой и чистой. Не допускайте затухания пламени.

Кроме плиты в состав внутридомового газоиспользующего оборудования могут входить газовый котел и водонагреватель. В связи с чем необходимо следить за состоянием дымоходов:

Не закрывайте шиберную заслонку. Не допускайте обледенение оголовков дымоходов. Не пользуйтесь газоиспользующим оборудованием при отсутствии тяги в дымоходе или при нарушении его герметичности.

В квартире запах газа. Что делать:

Выключите газовые приборы. Перекройте краны на приборах и на газопроводах к ним. Откройте окна. Покиньте помещение и вызовите аварийную службу по телефону 28-20-04.

Помните, что в таких случаях нельзя зажигать огонь и курить, включать и выключать освещение и электроприборы, пользоваться лифтом и дверными звонками.

То же самое касается ситуаций, когда вы ощущаете запах газа в подъезде или во дворе. Оповестите соседей и напомните им о правилах поведения в таких ситуациях.

Как узнать об утечке газа?

Существует специальный прибор — датчик утечки газа.

«Если обнаружить утечку газа чаще всего удается лишь по специфическому запаху, что зачастую происходит слишком поздно, то датчик утечки газа позволяет это сделать намного раньше. Он разработан для выявления частиц бытового газа в воздухе помещения, которые превышают допустимую норму (в процентах). Определив увеличение концентрации газа, прибор звуковым сигналом информирует человека об этом», — пояснил главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Алексей Гладких.

Кроме того, в помещении может скопиться угарный газ.

«Гнёзда и застрявшие птицы в вентканале, разрушение внутренней кладки, обмерзание оголовков — все это может привести к нарушению тяги, скоплению в помещении угарного газа. Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха, поэтому особенно опасен. При концентрации газа выше 1,2% человек теряет сознание уже после двух-трех вдохов, летальный исход наступает менее чем через три минуты», — добавил Алексей Гладких.

Чтобы проверить тягу в вентканале, можно приложить лист бумаги к решетке вентиляции. Если тяга есть, то бумага будет держаться и без ваших рук.