"1 января Барнаул выглядит так же": житель Китая о коронавирусе в подкасте на amic.ru
Во втором эпизоде подкаста "Как вы тут живете?!" говорим о том, что творится в Китае во время эпидемии и бояться ли барнаульцам
Кто виноват в распространении коронавируса: летучие мыши, панголины, змеи или Трамп? Ответа на этот вопрос у жителей Китая нет, но есть карантин, больницы и простаивающие заводы.
В интернете и по телевизору мы видим пустые города, падающих на улице людей и полицейских, которые силой заталкивают больных в машины скорой помощи. Но действительно ли все так, как нам показывают?
О том, как живет Китай во время эпидемии, почему коронавирус стал экономической проблемой и стоит ли бояться заражения жителям Алтайского края, мы поговорили во втором эпизоде подкаста "Как вы тут живете?!" на amic.ru. Разобраться в этих вопросах нам помог человек, который уже четыре года живет в Китае, предприниматель, бизнес которого встал из-за распространения болезни, – Кирилл Конев.
У микрофонов:
Кирилл Конев – директор компании Evok-group. Живет и работает в Китае
Илья Звягинцев – хотел стать директором чего-нибудь, но не срослось. Живет и работает где придется
Магия звука:
Евгений Козлов – человек, который делает из звука конфету
И вот чем мы поговорили:
2:58 – Начало эпидемии и повод уехать из Китая
5:27 – Спекуляции на коронавирусе и откуда взялись фейки
7:26 – Карантин и как он повлиял на распространение болезни
14:00 – Как работают офисы и предприятия во время карантина
19:40 – Откуда взялся коронавирус и что с лекарством
24:00 – Как болезнь влияет на бизнес и экономику
27:57 – Стоит ли бояться посылок из Китая
31:03 – Сколько заболевших в провинции, которая ближе всего к Алтайскому краю
39:09 – Количество заболевших в России и стоит ли бояться вируса
Слушайте подкаст "Как вы тут живете?!" от amic.ru на Soundcloud и в соцсети "ВКонтакте".