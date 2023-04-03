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Китай поменял свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов

Бывший председатель КНР Мао Цзэдун в 1964 году выражал поддержку Японии по указанной проблеме

03 апреля 2023, 23:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Китай впервые почти за 60 лет поменял свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов, заняв нейтралитет, что ещё больше сблизило Пекин и Москву. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники, близкие к китайской стороне.

Бывший председатель КНР Мао Цзэдун в 1964 году выражал поддержку Японии по указанной проблеме, и с тех пор Китай не поднимал эту тему. Однако председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшейся в марте в Москве встречи с президентом РФ Владимиром Путиным указал, что Китай "не будет занимать позицию ни одной из сторон" по вопросу территориальной принадлежности южной части Курил.

Изменение позиции Китая "укрепит уверенность России, что ещё больше затруднит переговоры" о мирном договоре. Кроме того, на прошедшем в Москве саммите российская сторона предложила Китаю рассмотреть возможность инвестирования в Курильские острова в связи с тем, что они имеют статус территориальной Особой экономической зоны.

Комментарии 6

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Гость

00:15:02 04-04-2023

Любой каприз за ваши деньги...

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Гость

07:12:44 04-04-2023

Хорошая новость

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Гость

07:24:51 04-04-2023

Крадущийся тигр, затаившийся дракон...

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Гость

07:25:23 04-04-2023

В коммунистический Китай на неделе едут фон дер ляйн с французским макрошкой.В чём они вдвоём хотят убедить Си и что у них получится? )

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Гость

13:05:11 04-04-2023

По даманскому лучше бы поменял.

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Гость

14:03:00 04-04-2023

Да и по Курилам неплохо

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