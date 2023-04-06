Китай призвал к скорейшему возобновлению переговоров по Украине

Пекин считает необходимым учитывать законные интересы безопасности всех сторон в соответствии с целями и принципами Устава ООН

06 апреля 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Китай готов вместе с Францией призывать мировое сообщество к скорейшему возобновлению мирных переговоров по Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине.

Он отметил, что Пекин призывает учитывать законные интересы безопасности всех сторон в соответствии с целями и принципами Устава ООН, искать политическое решение сложившегося кризиса и строить сбалансированную структуру европейской безопасности.