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Когда будет День матери в 2024 году и как принято отмечать этот праздник?

В России это уже больше 20 лет официальный праздник

22 ноября 2024, 09:50, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Ближе к концу года в России традиционно отмечают День матери. Это одно из самых теплых и трогательных торжеств, по случаю которого все стараются поздравить своих любимых мам. С размахом его празднуют в школах и детсадах.

О том, какого числа День матери будет в 2024 году и как его принято отмечать, – в материале amic.ru.

1

Когда День матери в 2024 году?

Это переходящий праздник, который отмечают в последнее воскресенье ноября. Соответственно, в этом году мы будем праздновать День матери 24 ноября.
2

Что это за праздник?

Название говорит само за себя. День матери целиком и полностью посвящен всем мамам. Их принято поздравлять и всячески благодарить за то, что они нас воспитали.
3

Как и когда появился этот праздник?

На самом деле, такой праздник существовал и до своего официального появления. Согласно самой распространенной версии, впервые День матери отпраздновали в 1988 году, а организовала его учитель из Баку. Коллегам так понравилась ее идея, что День матери стали отмечать ежегодно во многих школах.
Но официально торжественную дату закрепили в 1998-м по инициативе комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. Так депутаты хотели подчеркнуть важность матери в судьбе каждого человека.
4

Какие есть традиции у этого праздника?

Каких-то конкретных традиций у Дня матери немного. Это просто очень уютный семейный праздник, в который мамам дарят подарки и цветы. Но самое важное – говорят слова благодарности за все, что мать сделала для своего ребенка.
Пожалуй, самые организованные праздничные программы проводят в школах и детсадах. Там по случаю Дня матери проходят концерты, на которых дети радуют выступлениями своих мам и бабушек.
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Кого в День матери нужно поздравить, кроме мамы?

Также в этот день принято поздравлять и бабушек. Но на самом деле никто не запретит вам поздравить всех ваших знакомых женщин, которые уже познали радость материнства.
6

Что нужно дарить на День матери?

Нет никаких правил и четких указаний. Это может быть букет цветов, сертификат в салон красоты, что-нибудь из бытовой техники. Здесь все зависит только от вас: в любом случае маме гораздо важнее ваше внимание, чем подарки.
Отец Фото pexelscom

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Комментарии 4

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Мама

06:38:12 03-11-2024

А кто собственно заказал эти праздники? День мамы, папы, сына, дочери и прочую лобудень? День мамы 8 марта! День папы 23 февраля! 1 июля день защиты детей! Кому это не нравится? А мне ваши праздники кажутся такими фуфловыми без основательными и глупыми.

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дочь

04:21:05 05-11-2024

Не раз в год, а всю жизнь почитать, любить и благодарить родителей - это меньшее, что мы можем сделать для них в нашей жизни. И обратная связь - это благословение для самих детей. Заповедь №5.

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Гость

10:00:16 22-11-2024

а мне по нраву такие праздники - у меня 24 ребенок родился)))

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Гость

10:25:28 23-11-2024

Гость (10:00:16 22-11-2024) а мне по нраву такие праздники - у меня 24 ребенок родился))... Это переходящий праздник, который отмечают в последнее воскресенье ноября. Соответственно, в этом году мы будем праздновать День матери 24 ноября.

Повезло тебе ,болезной, в этом гожу. А дальше? Родишь еще 25-го ноября или 27-го?

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