Короли шутов. Главные комики из регионов, ставшие кумирами всей страны

Дерзкие и смешные комики страны

11 апреля 2023, 06:33, ИА Амител

Фото: ТНТ

Если вы думаете, что для достижения высот в юмористическом поле нужно обязательно родиться в столице, то это совсем не так. Множество городов России подарили нам "королей" юмора, более того, свой профессиональный путь они начинали с местных ДК и маленьких клубов. Есть множество примеров комиков из регионов совершенно разных возрастов и разных стилей: от Павла Воли до Сергея Орлова. Теперь о каждом подробнее.

Павел Воля – гламурный подонок из Пензы

Павел Воля, рождённый и начавший своё восхождение на Олимп юмора в Пензе, как и полагалось комику тех времён, играл в КВН с командой "Валеон Дассон". Сквозь тернии диджейства на радио и попытки поиска успеха сценаристом он смог завоевать сердца зрителей в программе Comedy Club.

Павел шутит над модными трендами и рассказывает о своих идеальных отношениях с женой Ляйсан Утяшевой, в которых пытается найти мелкие и смешные моменты. Совсем скоро он будет шутить в собственной вечерней программе – "Шоу Воли", которое стартует на телеканале ТНТ 16 апреля в 22:00.

Илья Соболев – дерзкий прожарщик из Красноярска

Илья Соболев ещё с юношеских лет покорял школьные сцены и зал Красноярского дома культуры. Парня заметили сверстники и позвали в команду клуба весёлых и находчивых под названием "Левый берег". После череды успехов в лигах КВН Илья стал рвать на других проектах, а после стал резидентом Comedy Club.

Шутки Ильи основаны на незамысловатом детском юморе, своей простотой Соболев цепляет внимание преисполненной серьёзности аудитории. В "Шоу Воли" Соболев будет разбавлять юмор ведущего своими оригинальными рубриками: уж с чем с чем, а с креативом у этого парня точно всё в порядке.

Андрей Бебуришвили – интеллигент из Волгограда

Пытающийся заменить ведущего Comedy Club Андрей Бебуришвили родился и начал свою карьеру в Волгограде. В качестве капитана команды КВН "Оптимус Прайм" Андрей завоёвывал своих преданных фанатов, что в дальнейшем помогло ему справляться со стрессами в новых проектах. Итог: резидентство в Comedy Club в качестве награды за победу в "Comedy Баттл", систематическое участие в "Прожарке" и народная любовь.

Свои монологи Бебуришвили преподносит интеллигентным образом, начиная от элегантного внешнего вида, заканчивая интонацией и речью.

Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов – убойный дуэт из Камызяка

Парочка Азамат Мусагалиев, а.к.а Красавчик, и Денис Дорохов вообще стали легендами провинциального города Камызяка. Этот дуэт разрывал залы ещё во времена КВН, более того, ребята делают актуалочку и сегодня, обкатывают новые форматы и получают одобрение от всего юмористического комьюнити. Среди проектов, благодаря которым прославился дуэт: "Однажды в России", "Я тебе не верю" и "КОНЦЕРТЫ".

Азамат запомнился людям благодаря колким шуточкам и образу провинциального чиновника, Дорох – максимально непредсказуемый человек, который может удивить в самый неожиданный момент.

Виктория Складчикова – королева стендапа из Сорочинска

Представительница прекрасного пола Вика Складчикова – вообще настоящий боец. Ещё подростком юмористка смешила своих сверстников со сцен Сорочинска Оренбургской области. Дважды пробовала свои силы в Comedy Battle, но вылетала после первого выступления. А вот на "Открытом Микрофоне" под своё крыло будущую звезду взял Руслан Белый, с того момента жизнь Вики развернулась к ней передом.

Шутки Вики основаны на личных женских переживаниях, отношениях, чаще всего неудачных, и девичьих проблемах.

Сергей Орлов – большой ребёнок из Якутии

Уникальнейший представитель комиков с периферии – Сергей Орлов, родившийся в якутском городке Депутатском. Мальчика поддерживали работники ДК в его комедийных начинаниях, а это было непросто в городе без лёгкой логистической связи с большими городами. Переехав в Якутск, Сергей своим обаянием покорял молодожёнов и гостей на свадьбах, которые проводил, чтобы прокормить семью. Такие публичные выступления прокачали умения Орлова и помогли ему стать, без преувеличения, одним из самых больших открытий комиков за последние пару лет. Орлов шутит о сложности взрослого мира для молодых людей, получении документов, оплате "коммуналки" и прочих "взрослых" вещах.