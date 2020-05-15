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Комментарии в эфире
на фото вроде 4 этажа
Снежная лавина сошла с крыши многоэтажки в центре Барнаула
2 часа назад
Да кто уже сейчас курит? У меня у знакомых один-два человека курящих, остальные - или бросили или не начинали совсем.
На Алтае мужчины курят больше, чем в других регионах России
3 часа назад
Так вот лучше про симптомы прописали!!!
Врачи пожаловались на то, что барнаульцы не пускают их в дома для осмотра на корь
48 минут назад
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Недвижимость
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Авто
Происшествия
Бизнес
Спорт
Наука
Туризм
Образование
Культура
Тесты и игры
Погода в Барнауле
Алтай
Барнаул
Бийск
Рубцовск
Инфографика
Фоторепортажи
Спецпроекты
Один на один
Народный знак качества
Комментарии в эфире