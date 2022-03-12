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Культура
Культура
Актриса театра имени Шукшина стала лучшей на всероссийском фестивале
12 марта 2022, 10:43
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Скончался экс-участник «Отпетых мошенников» Том Хаос
11 марта 2022, 05:40
Фестиваль «Всэ будэ смачно!» не планируют отменять на Алтае из-за ситуации на Украине
10 марта 2022, 09:20
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Художественный музей в Барнауле может вновь «подорожать» из-за ситуации на рынке
10 марта 2022, 08:05
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«Ночь музеев» в Алтайском крае пройдёт 21 мая
10 марта 2022, 05:06
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Владельцы кинотеатров попросили помощи у властей. Без фильмов Голливуда они могут закрыться
4 марта 2022, 10:02
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Санкции Голливуда. Почему студии отменяют премьеры в России и где теперь смотреть фильмы
2 марта 2022, 03:24
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Disney приостановил показ фильмов на территории России
1 марта 2022, 04:51
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Актрису Татьяну Доронину госпитализировали с COVID-19
22 февраля 2022, 12:39
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«Россия молодая», «Русь изначальная» и многие другие. Какими фильмами запомнился Борис Невзоров?
19 февраля 2022, 11:10
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Скончался народный артист России Геннадий Юхтин
18 февраля 2022, 11:25
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Минкульт увеличил максимальный размер субсидий на съемки кино до 100 млн рублей
18 февраля 2022, 10:55
До 7 млн рублей могут получить алтайские библиотеки на переоснащение
15 февраля 2022, 17:15
Умерла актриса Зинаида Кириенко
12 февраля 2022, 10:10
Уникальный для Сибири телескоп появился в обновленном планетарии Барнаула
12 февраля 2022, 06:46
Названа причина смерти актрисы Евгении Брик
11 февраля 2022, 13:32
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Лидер группы "Чайф" сравнил Барнаул с Екатеринбургом
11 февраля 2022, 04:45
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В Бийском драмтеатре отменили показы из-за болезни актеров
10 февраля 2022, 14:54
Дима Билан заразился COVID-19
10 февраля 2022, 13:23
Украдут любовь зрителей. В Барнауле выступит группа "Воровайки"
9 февраля 2022, 09:02
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Стали известны номинанты на "Оскар" в 2022 году
8 февраля 2022, 18:20
В Молодежном театре Алтайского края впервые поставят мюзикл
8 февраля 2022, 10:14
"Звери", "Сплин", "Ария" и еще 30 групп приедут в Бийск на рок-фестиваль. И это не шутка!
4 февраля 2022, 09:01
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Руководители театров выступили против проекта Минкульта по укреплению традиционных ценностей
4 февраля 2022, 04:08
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"И ничего такого, наставлены рога". Шнуров намекнул, что сын Собчак не от Виторгана
3 февраля 2022, 07:17
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