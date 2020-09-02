47-летняя супермодель Хайди Клум выложила обнаженное фото в день рождения супруга

47-летняя актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум снялась обнаженной в день рождения своего мужа, 31-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Фотографию женщина опубликовала в своем Instagram.

В кадре Клум позирует без одежды на балконе, раскинув руки в стороны. Тело скрывает только полупрозрачная штора, а на фоне видны бассейн и пальмы.

Фотография телеведущей собрала 133 тысячи лайков, однако комментарии к записи она закрыла.

Как ранее сообщил amic.ru, 31 августа блогер Настя Ивлеева на спор выложила фото в мини-бикини на своей странице в Instagram и собрала более полумиллиона лайков менее чем за сутки.