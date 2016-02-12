9 фильмов февраля, на которые хочется пойти в кино, посмотрев трейлер

В начале февраля на экраны страны вышла историческая драма "И грянул шторм". Сюжет основан на реальных событиях, которые произошли в 1952 году: два нефтяных танкера потерпели крушение, и сотрудникам береговой охраны в разгар шторма на деревянных лодках пришлось спасать экипаж обоих судов. Картину можно посмотреть в барнаульских кинотеатрах до 17 февраля.

Также на большом экране сейчас идет лента "Бруклин" – оскаровский номинант на звание лучшего фильма 2016 года. Это трогательная история девушки Эллис Лэйси, которой пришлось покинуть свою маленькую ирландскую деревню и в поисках работы отправиться в Америку.

11 февраля в кинотеатрах стартовали показы долгожданного фильма "Дэдпул". Главный герой – Уэйд Уилсон – наёмник, который, дабы исцелиться от рака, принял участие в программе вооружённых сил под названием "Оружие X". Так он приобрел невероятные силы, но при этом напрочь лишился здравомыслия.

На этой неделе вышел фильм "В активном поиске" о свободных, раскованных и современных женщинах. По сюжету писательница работает над книгой о незамужних дамах. Так главная героиня знакомится с весьма активной девушкой, которая втягивает ее в различные истории.

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Вопрос дня "Лазурный берег": о чем сняла фильм Анджелина Джоли?

Кроме того, в кино можно посмотреть режиссерскую работу актрисы Анджелины Джоли "Лазурный берег", она же снялась в главной роли, а пару ей составил Брэд Питт. Фильм повествует о супружеской паре, где он – знаменитый писатель, она – блистательная танцовщица. Устав от суеты Нью-Йорка, они вместе сбегают на Лазурный берег Франции. Пытаясь спасти свой брак, супруги случайно знакомятся с чувственной французской парой, что пробуждает опасную страсть.

18 февраля на экраны выйдет российский фильм о спортсменах "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее". Главными героями станут борец Александр Карелин, гимнастка Светлана Хоркина и пловец Александр Попов. В фильме покажут реальные истории трех легендарных российских спортсменов, которые принесли стране 9 золотых олимпийских медалей.

Также на следующей неделе в кино состоится премьера картины "День выборов 2". Знакомый смотревшим первую часть Игорь Цаплин будет избираться на третий срок, а поможет ему все та же команда.

Те, кто не боится оживших мертвецов и любит черный юмор, с 18 февраля могут посмотреть в кинотеатрах комедию "Гордость и предубеждение и зомби". По сюжету Англию заполонили зомби, а Элизабет Беннет и ее сестры вынуждены им противостоять. Девичьим наставником, обучающим их основам выживания, стал мистер Дарси.

25 февраля в прокат выйдет фэнтези "Боги Египта". Беспощадный бог тьмы Сет убивает своего брата Осириса и захватывает власть. Вызов ему бросает простой парень. Чтобы победить могущественного бога, ему приходится выдержать серьезные испытания и принести в жертву все самое дорогое.