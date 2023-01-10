92-летнего актёра Ивана Краско госпитализировали в Петербурге

Артист уже пять дней находится в больнице

10 января 2023, 15:28, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Особенный день"

Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали с подозрением на инсульт, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора актёра.

Краско с 6 января находится в Елизаветинской больнице в Санкт-Петербурге.

«Было подозрение на инсульт, он подтвердился. Сейчас состояние уже стабильное. Иван Иванович уже переведён в общую палату», — рассказал директор.

92-летний Иван Краско — актёр театра и кино, народный артист России. Снялся в 184 фильмах с 1960 по 2022 год.

Напомним, в 2021 году у Краско в возрасте 90 лет родилась дочь. Матерью стала 30-летняя возлюбленная актёра Юлия Кичемасова.