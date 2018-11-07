Актер Майкл Дуглас получил именную звезду на "Аллее Славы"

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Актер из США Майкл Дуглас удостоен именной звезды на "Аллее Славы" в Голливуде. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт организаторов.

Церемония открытия именной звезды 74-летнего артиста прошла накануне, 6 ноября. На ней присутствовал отец Майкла Дугласа, легендарный актер Кирк Дуглас, которому в декабре исполняется 102 года.

"Отец, то, что ты здесь сегодня, значит очень много для меня. Скажу просто, от всего сердца: я так горжусь, что я твой сын", — цитирует агентство слова Майкла Дугласа, произнесенные на церемонии.

Дуглас пришел в кинопрофессию в 70-е годы, первую популярность ему принес сериал "Улицы Сан-Франциско". Первый "Оскар" за продюсерскую работу в фильме "Пролетая над гнездом кукушки" он завоевал в 1976 году. Единственный "Оскар" за актерскую работу Дуглас получил в 1988 году за роль в картине Оливера Стоуна "Уолл-стрит".

Кирк Дуглас был популярен в 50-х годах прошлого столетия и тоже имеет звезду славы в Голливуде. Супруга Майкла Дугласа, актриса Кэтрин Зета-Джонс вела трансляцию мероприятия в Instagram, публикуя снимки и видео актера и его отца.