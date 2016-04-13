Актера Альберта Филозова похоронили на Ваганьковском кладбище

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Народный артист России Альберт Филозов был похоронен в среду, 13 апреля, на Ваганьковском кладбище в Москве.

Как передает ТАСС, похоронная церемония была организована для семьи, близких и друзей. Могила Альберта Филозова находится на так называемой актерской аллее.

Все желающие проститься с артистом, могли прийти утром в театр "Школа современной пьесы", где актер проработал три десятилетия. Отметим, что на гражданскую панихиду пришли сотни людей.

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Как сообщал портал Amic.ru, Народный артист России Альберт Филозов умер 11 апреля после тяжелой болезни. Ему было 78 лет. За свою жизнь он снялся более чем в 100 фильмах.