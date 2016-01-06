Актеры британской экранизации "Войны и мира" не смогли прочитать роман

Актеры, которые снимаются в британской версии экранизации романа "Война и мир" не прочитали эпопею Толстого. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

Съемки нового сериала проходили в течение двух лет в трех странах. И за это время только один актер утверждает, что осилил труд русского писателя, Это Джеймс Нортон, исполнитель роли князя Болконского. Роман Толстого он читал по 10 страниц в перерывах между дублями, пишет ТК Звезда.

Исполнительница роли Наташи Ростовой Лили Джеймс, уверяет, что начала читать роман и он поразил ее в самое сердце. Однако дочитать у нее все никак не хватает времени.

Напомним, что нелюбовь к чтению проявляется у очень многих современных актеров. Так, Кира Найтли, сыгравшая Анну Каренину в последней экранизации по роману Толстого, также хвасталась, что не читала этот роман.