Актеры Дэниел Крейг и Николь Кидман отказались посетить Рио

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Актеры Дэниел Крейг и Николь Кидман отказались от полета в Рио-де-Жанейро в дни проведения Олимпийских игр, пишет Life со ссылкой на местные СМИ.

Подчеркивается, что голливудские звезды являются лицами часового бренда Omega и должны были посетить Олимпиаду в связи с рекламными контрактами, однако оба актера изменили свои планы. По данным источника издания, Крейг и Кидман могли отказаться из-за занятости в съемках.

Также известно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон решили не посещать Игры в Рио. Они боятся заразиться вирусом Зика.